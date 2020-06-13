Пекин, , 02:47 — REGNUM Китай на ближайшие сутки продлил действие синего уровня предупреждения в связи с проливными дождями, обрушившимися на некоторые районы страны, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

С вечера 11 июня по вечер 12 июня мощные ливни накроют обширные территории провинций Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, а также города центрального подчинения Чунцина и Гуанси-Чжуанского автономного района, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В Гуйчжоу, Чунцине, Сычуани, Шэньси, Хубэе и Хуанани ожидаются геологические катаклизмы вроде схода оползней и селей, сообщили в Министерстве природных ресурсов. С начала июня ливни накрыли обширные территории юга, востока и центра Китая.