Екатеринбург, 13 июня 2020, 05:27 — REGNUM В центральной части Екатеринбурга организовали световое шоу в рамках празднования Дня России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В честь праздника устроили несколько световых инсталяций. Первая из них была спроецирована на здание горадминистрации: ратушу разнообразили надписи «С Днём России», «#МЫРОССИЯ», «Екатеринбург», а также изображение российского флага.
А на здании правительства Свердловской области удалось отразить несколько изображений: там нашлось место и гербу Российской Федерации, и уральским лесам, и триколору. Также световое шоу продемонстрировали на «Ельцин-центре».
Праздничные инсталяции стали завершающими элементами торжеств, приуроченных к Дню России.
Как сообщало ИА REGNUM, День России празднуется 12 июня.
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