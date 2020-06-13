Екатеринбург, , 05:27 — REGNUM В центральной части Екатеринбурга организовали световое шоу в рамках празднования Дня России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В честь праздника устроили несколько световых инсталяций. Первая из них была спроецирована на здание горадминистрации: ратушу разнообразили надписи «С Днём России», «#МЫРОССИЯ», «Екатеринбург», а также изображение российского флага.

А на здании правительства Свердловской области удалось отразить несколько изображений: там нашлось место и гербу Российской Федерации, и уральским лесам, и триколору. Также световое шоу продемонстрировали на «Ельцин-центре».

Праздничные инсталяции стали завершающими элементами торжеств, приуроченных к Дню России.

Как сообщало ИА REGNUM, День России празднуется 12 июня.

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