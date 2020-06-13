Пекин, , 01:57 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал местные власти и оргкомитет Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине приложить все усилия для преодоления вызовов, связанных с эпидемией COVID-19, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Хань, который также является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, сделал соответствующие заявления во время встречи с рабочей группой, которая занимается надзором за подготовкой к Олимпиаде.

По словам Ханя, пандемия нового коронавируса повлияла на подготовку страны к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Несмотря на это, все должно быть готово вовремя.

Соревновательные площадки олимпиады делятся на три кластера для керлинга, хоккея с шайбой и катания на лыжах в городском районе Пекина. Янцинский кластер расположен между Пекином и Чжанцзякоу. Здесь будут проводиться согревания по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту.

В кластере Чунли города Чжанцзякоу будут проводиться соревнования по лыжному фристайлу, сноубордингу, кроссу, лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина и биатлону.