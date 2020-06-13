Бразилиа, , 01:51 — REGNUM Бразилия опередила Великобританию по количество подтвержденных летальных исходов у пациентов с COVID-19, сообщает агентство Reuters.

К 13 июня в Бразилии от осложнений COVID-19 скончались 41 828 человек. Только за 12 июня в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом умерли 909 человек. Также количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 25 982 и достигло 828 810. По этому показателю Бразилия уступает лишь Соединенным Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 7 410 510 к 12 июня.