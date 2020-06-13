Москва, , 01:43 — REGNUM Тюремное заключение ничему не научило футболиста Александра Кокорина, отбывшего срок за причинение телесных повреждений во время драки в Москве. В этом он признался в прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в Youtube.

«Меня многие спрашивали, изменился ли я (после пребывания в колонии). Это точно ничему не научило», — сказал он.

Кокорин добавил, что увиденное им в колонии «ужасно», поэтому он никому не пожелает испытать такое в жизни.

«Понял, как жизнь может измениться за секунду. Эти истины все знают, но думают, что их не коснется. В нашей стране может коснуться любого. Нужно быть аккуратным», — сказал футболист.

Напомним, Пресненский суд Москвы в мае 2019 года отправил Александра и Кирилла Кокориных в колонию на полтора года. Они освободились досрочно уже 17 сентября того же года.

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