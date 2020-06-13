Каир, , 01:28 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1577 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщил представитель египетского минздрава Халед Мегахед в официальном заявлении ведомства.

Отмечается, что этот показатель является рекордным с начала пандемии. Всего в Египте подтвердили 41 303 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 12 июня в стране от болезней, вызванных SARS-CoV-2 скончались 45 человек. С начала пандемии в Египте жертвами осложнений COVID-19 стали 1422 человека.

Мегахед отметил, что за прошедшие сутки в Египте от инфекции излечились 417 пациентов. Всего выздоровели 11 108 человек. Он подчеркнул, что в настоящее время Египет выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом.

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