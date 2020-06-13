Нью-Йорк, США, , 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания COVID-19 — ред.)», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что самая сложная ситуация наблюдается в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, там подтверждено заражение коронавирусом у 187 человек, двое из них скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 7,4 млн, зарегистрировано 418,3 тыс. летальных исхода от COVID-19.

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