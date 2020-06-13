Киев, , 01:19 — REGNUM Более 70 девушек участвовали в откровенных и порнографических видеотрансляциях сети онлайн порностудий в украинском городе Николаеве. Спецоперация по пресечению работы сети проведена проведена полицейскими совместно с уголовным розыском в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения, сообщает 13 июня пресс-служба полиции Николаевской области.

Обыски прошли в офисе подпольной организации, веб-студиях и квартирах администраторов сети в Николаеве и системных администраторов в Харькове. В ходе операции были изъяты более 60 компьютеров, банковский карты, сим-карты и другие доказательства.

Как удалось установить следователям, администраторы, четверо мужчин в возрасте от 21 до 28 лет, выискивали в сети резюме ищущих работу молодых женщин и приглашали их на собеседование для работы моделями. С клиентами девушки общались онлайн напрямую или с помощью переводчика. Месячный доход сети порностудий составлял 2,5 млн гривен (около $94 тыс.).

Начато уголовное производство по статьям распространение порнографии и содержание мест разврата или сводничество. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.