Юта, США, , 01:14 — REGNUM Ограничения для граждан в связи с продолжающимся распространением коронавируса временно сохранятся в Юте и Орегоне, сообщает 12 июня издание The Hill со ссылкой на губернаторов штатов.

«Это сигнал «желтого цвета по всему штату», время остановиться на неделю перед тем, как продолжить открытие», — объяснила губернатор штата Орегон Кэйт Браун.

По её словам, в ближайшую неделю власти штата оценят ситуацию и затем примут решение о дальнейших шагах.

В Юте губернатор Гарри Герберт продлил первую фазу снятия ограничений и отложил переход к следующему этапу.

«В Юте, где для публики уже открылись рестораны и часть бизнеса, число заболевших коронавирусом достигло 13 тысяч человек. За минувшие сутки там выявлены 556 новых случаев — также рекордный показатель», — объяснил он.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США превысило 2 миллиона, 114 тысяч скончались.

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