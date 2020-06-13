Габороне, , 01:07 — REGNUM Режим карантина был введен в столице Ботсваны Габороне в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что режим карантина будет действовать с 12 июня до особого распоряжение. Ввести карантин власти решились после того, как за одни сутки в Ботсване выявили 12 зараженных коронавирусом. Отмечается, что среди 12 пациентов четверо привезли инфекцию из-за рубежа.

Всего в Ботсване с начала пандемии было выявлено 60 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом режим карантина вводился с начала апреля по конец мая. В начале июня карантинный режим был снят.