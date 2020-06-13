Москва, 13 июня 2020, 00:46 — REGNUM Устроивший в пьяном виде смертельное ДПТ российский актер Михаил Ефремов извинился на видеокамеру перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова и всеми, кто верил актеру опубликовал Telegram-канал 112.
По словам актера, он не понимает, как дальше жить. Говоря о последствиях, Ефремов сообщил, что не собирается «отмазываться», используя свои связи: «Да и как тут отмажешься, когда все всё видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела».
«Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», — закончил покаянное выступление артист.
Как сообщало ИА Ре, 8 июня Михаил Ефремов вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение фургоном. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации утром следующего дня. Многочисленные видео с место события, демонстрирующие состояние севшего за руль актера, быстро распространились по сети.