Москва, , 00:46 — REGNUM Устроивший в пьяном виде смертельное ДПТ российский актер Михаил Ефремов извинился на видеокамеру перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова и всеми, кто верил актеру опубликовал Telegram-канал 112.

«Четыре дня прошло с этого проклятого понедельника, — заявил Ефремов. — Я не знал что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут и если поймут, может быть потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. …И конечно мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил».

По словам актера, он не понимает, как дальше жить. Говоря о последствиях, Ефремов сообщил, что не собирается «отмазываться», используя свои связи: «Да и как тут отмажешься, когда все всё видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела».

«Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», — закончил покаянное выступление артист.

Как сообщало ИА Ре, 8 июня Михаил Ефремов вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение фургоном. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации утром следующего дня. Многочисленные видео с место события, демонстрирующие состояние севшего за руль актера, быстро распространились по сети.