Москва, , 00:26 — REGNUM Еще 44 пациента в Москве умерли от заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 12 июня. Об этом говорится в материалах оперативного штаба столицы по борьбе с коронавирусом.

«У всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Таким образом, за всё время в Москве от коронавирусной инфекции скончался 3231 человек.

Ранее в оперативном штабе сообщали, что 12 июня в Москве выявлено 1714 новых случаев заболевания COVID-19.

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