Киев, , 00:17 — REGNUM Быстрое распространение коронавирусной инфекции и рост заболеваемости COVID-19 на Украине связан со смягчением карантинных ограничений, заявил 12 июня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления», — сказал он.

Ляшко добавил, что возобновление работы детских садов, гостиниц, транспорта и санаторием приводит к увеличению числа социальных контактов, а значит вызовет рост числа новых случаев заражения.

По данным украинского минздрава, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки на Украине выросло на 683 до 29 753, умерли еще 16 человек.

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