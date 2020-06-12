Пыть-Ях, Югра, , 23:46 — REGNUM В Югре «Волонтёры Победы» вместе главой города Пыть-Яха Александром Морозовым поздравили горожан с Днём России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения движения.

Пресс-служба отделения «Волонтёров Победы» в Югре

Ребята раздавали жителям Пыть-Яха ленты-триколоры. Некоторым горожанам не терпелось сразу же закрепить ленту у сердца. Волонтёры помогли и в этом несложном деле. За два дня, 11 и 12 июня, были переданы пять тысяч лент также сотрудникам медучреждений, МВД, раздавались у продуктовых магазинов, автозаправках и аптек.

Вместе с главой города Пыть-Ях Пресс-служба отделения «Волонтёров Победы» в Югре

Пресс-служба отделения «Волонтёров Победы» в Югре

И 12 июня волонтёры Пыть-Яха присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Юные патриоты высадили в память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне, сотни саженцев тополей и акаций.