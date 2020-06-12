Ижевск, , 23:41 — REGNUM В Ижевске в День России состоялся автопробег «Триколор Единства». По городу проехало 60 автомобилей белого, синего и красного цветов с российскими флагами, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Организаторами акции стали волонтёры проекта «Транспорт для ветерана».

Пресс-служба правительства Удмуртии

По словам одного и организаторов Михаила Болотарева, к участию приглашались машины цветов российского триколора.

«И если с белыми и синими машинами проблем не возникло — заявок поступило даже больше, чем требовалось, то с красными были небольшие сложности. Но в итоге задачу выполнили», — заключил он и добавил, что всего было 60 машин — по 20 каждого цвета.

Автоколонна стартовала от ТРЦ «Столица» через улицы 10 лет Октября и 40 лет Победы до улицы Удмуртской. Протяженность маршрута составила 3 км.

«Все участники во время движения переключились на одну радиоволну, по которой в этот момент звучал Гимн России. Видеть и слышать это, быть участником этого действа — ни с чем не сравнимые эмоции», — заключил Болотарев.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Регулировали движение автоколонны и обеспечивали безопасность дорожного движения волонтёры и сотрудники ГИБДД по Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в День России развернули флаг Российской федерации размером 29 метров на 9 метров. Флаг расположен на телевышке, которая является одним из самых высоких сооружений города.