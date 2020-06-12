Киев, , 23:41 — REGNUM Рост числа выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции на Украине связан с смягчением ограничительных мер, введённых для предотвращения распространения вируса. Об этом 12 июня сообщил заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телека «Украина 24».

«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории», ― отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что постоянное ослабление карантинных мер приводит к увеличению социальных контактов граждан страны, некоторые из которых пренебрегают санитарными нормами, что может привести к увеличению количества новых случаев заражения коронавирусом в будущем.

Напомним, по последним данным министерства здравоохранения Украины, в стране выявлено за минувшие сутки 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число фактов инфицирования составило 29 753. За сутки от COVID-19 скончались 16 человек.

Читайте также: Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения коронавирусом жены