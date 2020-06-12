Нефтеюганский район, Югра, , 23:20 — REGNUM Жители Нефтеюганского района отметили День России музыкальными мероприятиями. В поселениях муниципалитета выступили семейные хоры, люди вместе с соседями вышли на балконы и исполнили гимн России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Жители двух домов на улице 45 лет Победы сельского поселения Салым вышли на балконы исполнить гимн с флагами, окна их квартир были украшены шарами, сердцами, ромашками.

«Я насчитала около 70 человек. Когда исполняли гимн, переполняло чувство гордости», — отметила художественный руководитель КДЦ «Сияние Севера» Лидия Гусева .

Выступление семейных хоров в рамках акции «За семью, за Родину, за Россию» прошли в нескольких посёлках Нефтеюганского района. В посёлке Каркатеевы, к примеру, три семьи исполнили песню «Широка страна моя родная».