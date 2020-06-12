Приштина, , 23:19 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово вечером 10 июня сообщил, что в результате обследования 227 образцов в крае было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. О новых выздоровевших пациентах не сообщается.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1384 случая заражения коронавирусом. 31 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19. 921 пациент уже здоров.

За последнюю неделю в Косово обозначилась тенденция к существенному росту числа выявляемых случаев заражения, несмотря на то, что масштаб тестирования остался прежним. Случаи заражения выявлены в ряде государственных организаций — Почте Косово, галерее искусств, банковских институтах, торговых компаниях и т. д. В минздраве края предупреждают о возможном возвращении к строгим мерам.

Напомним, карантин и строгие ограничительные меры были сняты 1 июня ‑ и результат не заставил себя ждать.

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