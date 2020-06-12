Саранск, , 23:01 — REGNUM Столица Мордовии — Саранск — в День России отмечает 379 лет со дня основания. Жителей города поздравил глава Саранска Пётр Тултаев.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Наше Отечество — сильное, независимое, способное защитить не только себя, но и протянуть руку помощи в трудную минуту другим государствам. Гордость за свою многонациональную страну, искренняя любовь к ней объединяет миллионы граждан России», — отметил мэр.

Он добавил, что столица Мордовии является неотъемлемой частью великой страны.

«Пусть наша Отчизна и любимый город развиваются, крепнут, процветают! Всем жителям и гостям Саранска искренне желаю здоровья, жизненной энергии, оптимизма, успехов в делах во благо России и нашего родного города!», — заключил Тултаев.

Вместе с тем, в Саранске отмечается и День России. Жители города присоединились к всероссийской акции «Окна России», украсив балконы и окна российским флагом. Во дворах жилых домов прошли концерты. Артисты исполняли Гимн России.

Кроме того, Государственный камерный хор Республики Мордовия и волонтёры исполнили гимн страны у памятника «Навеки с Россией».