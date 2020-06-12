Тюмень, , 22:49 — REGNUM Тюменская филармония в День России присоединилась к общероссийскому флешмобу исполнения гимна России. Тенор из вокально-эстрадного ансамбля «Санрайз» Артём Канцлер исполнил гимн с балкона своей квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Артём Канцлер Скриншот видео

Из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, вокальный коллектив «Яромилъ» исполнил песни о России с балкона дома руководителя коллектива.

Отмечается, что четыре творческие бригады Тюменского концертно-театрального объединения 12 июня курсировали по Тюмени, с утра до вечера исполняя песни во дворах в рамках акции #МыРоссия.