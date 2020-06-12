Вашингтон, , 22:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено более 22 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 22 883 новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число превысило 2 млн.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 умерли 896 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 113 тысяч. При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в настоящее время составляет свыше 540 тысяч пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня пресс-служба бразильского минздрава сообщила, что в Бразилии за прошедшие сутки скончались 1239 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.