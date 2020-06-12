Женева, Швейцария, , 22:49 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 7 410 510, зарегистрировано 418 294 летальных исхода от COVID-19. Об этом 12 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 136 572 новых случаев инфицирования, скончались 4 925 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 988 646 (+20 315 фактов за сутки), в Бразилии — 772 416 (+32 913), России — 511 423 (+ 8 987), в Индии — 297 535 (+10 956), в Великобритании — 291 413 (+1 266), в Испании — 242 707 (+427), в Италии — 236 142 (+379), в Германии — 185 674 (+258), в Иране — 180 176 (+2 238), в Турции — 174 023 (+987) и во Франции — 151 503 (+ 358).

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С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 112 810 человек (+832 за сутки), Великобритания — 41 279 (+151), Бразилия — 39 680 (+1 274), Италия — 34 167 (+53), Франция — 29 284 (+27), Испания — 27 136 (+0) и Мексика — 15 357 (+708).

Напомним, ранее представитель российского подразделения ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к статистике смертности от заболевания COVID-19 в России.

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