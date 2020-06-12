Тюмень, , 22:19 — REGNUM В Тюмени активисты местного отделения Общероссийского народного фронта установили российский флаг на одном из главных магазинов города и раздали ленты-триколоры в рамках акции #ФлагРоссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе штаба ОНФ по Тюменской области.

Пресс-служба ОНФ по Тюменской области

Триколор размером 10 на 15 метров появился на фасаде Центрального универмага.

«Центральный универсальный магазин это одно из культовых зданий для Тюмени, поскольку расположен в центральной, исторической части города и во времена СССР являлся одним из главных мест, где граждане приобретали необходимые товары. Сейчас — это излюбленное место для отдыха и прогулок горожан — через дорогу располагается Цветной бульвар, где расположен парк аттракционов и один из самых популярных фонтанов в городе», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Кроме того, активисты регионального отделения ОНФ вместе с волонтёрами из штаба #МыВместе раздали 36 000 лент по всем 26 муниципалитетам Тюменской области.