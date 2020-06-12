Сухум, , 22:14 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение о продлении режима закрытия границ с Российской Федерацией из-за ситуации с коронавирусом до 1 июля. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе президента республики.

«Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», ― говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения не распространяются на работников дипломатических представительств иностранных государств, военнослужащих ФСБ России в республике, объединенной российской военной базы, а также машинистов грузовых поездов и водителей транспортных средств, которые осуществляют международные грузовые перевозки.

Напомним, по последним данным, в Абхазии общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции составляет 37. С начала эпидемии в республики выздоровели от COVID-19 27 человек, один пациент скончался.

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