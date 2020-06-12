Мадрид, , 21:47 — REGNUM Более 150 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Испании за последние 24 часа. Об этом 12 июня сообщает El País со ссылкой на данные испанского министерства здравоохранения.

«(В стране) было выявлено 155 инфицированных…, что на один случай меньше, чем было зарегистрировано накануне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период с начала пандемии на территории страны было выявлено 243 209 случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 27 136 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в Институте эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований Бангладеш сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 81 523.