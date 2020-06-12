Пекин, , 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося. Об этом 12 июня сообщает издание «Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка.

По его словам, результаты выборочной проверки на наличие на рынке коронавирусной инфекции были получены специалистами утром 12 июня.

«Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось — Ред.) был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», ― цитирует газета управляющего рынка.

Он также отметил, что у девяти сотрудников рынка, которые могли иметь контакт с зараженными образцами, тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Также, на образцах, взятых с предметов, где находились другие продукты ― говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, коронавирусная инфекция не была обнаружена.

По данным журналистов, на рынке «Синьфади» ввели первый наивысший уровень реагирования в связи с угрозой распространения коронавируса и закрыли мясные отделы и залы с морепродуктами. Отделы с продуктами растительного происхождения продолжают свою работу в нормальном режиме. Рынок морепродуктов «Цзиншэнь», откуда предположительно поступила заражённая рыба, закрыт.

Напомним, по последним данным китайских СМИ, на материковой части Китая подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из общего числа вновь заразившихся, шесть случаев инфицирования оказались «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа и еще один — локальный. Локальный случай выявлен в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае подтверждено семь новых случаев COVID-19