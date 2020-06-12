Салехард, , 21:11 — REGNUM В ямальском городе Муравленко горожане поздравили земляков с Днём России онлайн. Флешмоб поздравлений записали специалисты городского дома культуры «Украина» и выложили в паблике социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Художественный руководитель ГДК «Украина» Николай Атаманов поздравляет земляков Vk.com/kinozal_dk

Жителей города Муравленко поздравили с Днём России директор школы № 2 Мария Салтуганова, начальник службы сервиса нефтепромыслового оборудования АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Радик Минибаев, председатель гордумы Александр Шаповалов, депутат Заксобрания ЯНАО Светлана Каменская.

«Мы живём в прекрасной стране. В стране с величайшей историей свершений и побед. И я уверен, с не менее ярким и счастливым будущим. В День России желаю каждому из нас обрести себя и сделать нашу Родину ещё более могучей и великой», — поздравил с Днём России ямальцев художественный руководитель ГДК «Украина» Николай Атаманов.