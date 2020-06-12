Афины , , 21:09 — REGNUM 20 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние 24 часа в Греции. Об этом сообщает в пятницу, 12 июня, Национальная организация общественного здравоохранения.

С учетом этих данных, всего в стране были выявлены 3108 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что случаев смерти пациентов от COVID-19 за последние сутки в Греции выявлено не было. Всего в списках жертв эпидемии находится 183 человека.

Напомним, 12 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter сообщил, что в стране за последние сутки было выявлено 1195 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 175 218.

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