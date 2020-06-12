Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM В Екатеринбурге ко Дню России созданы граффити. Об этом сообщает свердловское областное отделение ОНФ.

Работы художников можно видеть на трёх зданиях. На одном, размером 12 кв. метров, изображены родители и их дети, которые стоят на балконе и запускают бумажные самолёты. Это произведение посвятили семье.

Второе граффити посвящено волонтёрам акции #МыВместе. Они ловят запущенные семьёй самолётики, иначе говоря — заявки от жителей региона. А третье находится на торце здания напротив одной из больниц, в которой лежат пациенты с коронавирусом. На нём виден врач, который вышел из «красной зоны» и снимает маску. Размер этого изображения составляет 10 на 15 метров.