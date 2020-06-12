Воронеж, 12 июня 2020, 21:03 — REGNUM Праздничную иллюминацию зажгли на телебашне в Воронеже вечером 12 июня, сообщает ИА REGNUM. В 21:00 180-метровая башня в центре Воронежа окрасилась в цвета флага России.
Помимо цветов российского флага воронежцы могут наблюдать «распустившиеся» на башне полевые цветы, ярки цветовые сочетания.
Как сообщила пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ», подсветка будет работать до 23:00 — иллюминация станет своеобразным световым поздравлением воронежцев с Днём России.