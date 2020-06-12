Новороссийск, Краснодарский край, , 20:56 — REGNUM Сразу несколько акций и флешмобов прошло в Новороссийске в День России 12 июня, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник управления культуры администрации Новороссийска Вячеслав Матвейчук.

Основные мероприятия проводились на площади перед Городским дворцом культуры. Здесь на большом светодиодном экране с 08:00 до 10:00 демонстрировались фото‑ и видеоинсталляции, посвящённые современным героям — жителям Новороссийска, чьи профессии играют особую роль: спасателям, медикам, учителям, известным спортсменам, представителям творческих профессий.

Ещё одной значимой акцией стала хоровая акция «За семью, за Родину, за Россию»: около 40 семей спели гимн России — каждая семья исполнила по строчке государственного гимна, и затем запись показали на большом экране.

Помимо онлайн-акций, на площади состоялся флешмоб «Калинка-малинка»: народно-сценический танец под известную мелодию исполнили различные национальные хореографические коллективы Новороссийска.

Также 12 июня в городе-герое Новороссийске развернулась яркая концертная программа #МЫРОССИЯ: участники всех творческих коллективов города объединились в 10 агитбригад для проведения адресных концертов более чем по 50 адресам — во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, почетные граждане и люди, своим трудом снискавшие уважение новороссийцев.