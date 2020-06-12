Аша, Челябинская область, 12 июня 2020, 20:52 — REGNUM Дети и подростки Станции детского и юношеского туризма и экскурсий Ашинского района Челябинской области приняли участие в акции «Окна России». Фотография опубликована на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Станция находится в городе Миньяра. Дети и подростки создали рисунки/поздравления ко Дню России и приклеили их на окна. Результат выложили в виде фотографии в соцсеть с хэштегом #ОкнаРоссии.
Флешмоб проходит по всей стране. Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.