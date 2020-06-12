Москва, , 20:58 — REGNUM Общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от COVID-19 достигло 4829, за последние сутки излечились 97 российских военных. Об этом говорится в распространённом 12 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 97 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4829 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 529 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1517 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — отмечают в Минобороны.

По информации ведомства, среди курсантов и слушателей вузов положительные результаты тестов на инфекцию получены у 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что добровольцы, которые согласились на себе проверить эффективность новой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начали подготовку к клиническим испытаниям.

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