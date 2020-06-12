Анкара, , 20:45 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 1195 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 175 218. Такие данные привёл 12 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 15 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4778.

По его словам, за весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 149 102 пациентов с коронавирусом, 1242 из них — за последние сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения сообщили, что на территории Швейцарии за последние 24 часа было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.

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