Дакка, , 20:27 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 81 523, сообщили в Институте эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований страны.

По последним данным, от COVID-19 выздоровели 17 250 человек, скончались — 1095. На карантине находятся более 315 тыс. человек, выпущены из-под карантина — 255 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету. На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования по всему миру превысило 7 млн 500 тыс. человек.

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