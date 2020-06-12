Орел, , 20:26 — REGNUM Слова благодарности медикам, борющихся с коронавирусом, говорят в Орле в День России 12 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава администрации города Орла Александр Муромский присоединился к акции «Испеки пирог и скажи спасибо», которая проходит по всей России, сообщила пресс-служба администрации Орла. Он со своей семьёй преподнёс пирог с изюмом и яблоками главному внештатному инфекционисту больницы им. С.П. Боткина Виктории Адоньевой.

«Сейчас, несомненно, особой благодарности заслуживают медицинские работники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Моя семья с признательностью, уважением и восхищением вручает сегодня свой пирог, украшенный триколором, главному внештатному инфекционисту больницы им. С.П. Боткина Виктории Адоньевой. И в её лице выражаем благодарность всем медикам, работающим в опасной зоне!» — прокомментировал Александр Муромский.

Сегодня же уличные художники поблагодарили врачей, волонтёров, социальных работников — всех, кто сегодня стал современным героем в борьбе с пандемией. Рисунки появились на стене Герценского моста со стороны БУЗ ОО «Детская поликлиника №3» и на заборе БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».