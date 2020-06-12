Тюмень, , 20:19 — REGNUM В Тюмени на доме по улице Северная, 9 в День России появилось 12-метровое граффити с портретом известного архитектора Николая Никитина. Его исполнили резиденты и творцы арт-кластера «Таврида», сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе мероприятия Анна Манахова.

Николай Никитин на улице Северная,9 Арт-кластер«Таврида»

Автор высотного здания МГУ и Останкинской башни родился в тюменском городе Тобольске. На создание его портрета уличные художники потратили 70 баллонов с краской, которая было предоставлена бесплатно.

Также муралы ко Дню России художники арт-кластера «Таврида» создали 12 июня в Казани, Владивостоке, Севастополе и Симферополе.