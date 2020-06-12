Женева, Швейцария, , 20:32 — REGNUM Риск заражения ребенка новым типом коронавирусной инфекции при кормлении грудью на данный момент не установлен. Об этом 12 июня сообщил в ходе брифинга директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банерджи.

По его словам, специалистами ВОЗ были выявлены факты присутствия коронавируса в материнском молоке, однако учеными не были обнаружены случаи наличия живого вируса в нем.

«Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен», ― подчеркнул Банерджи.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян сообщила, что беременные женщины с коронавирусом рожают на свет здоровых детей, а заражение новорожденного возможно только после родов.

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