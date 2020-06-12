Никосия, , 20:11 — REGNUM «Кипрские авиалинии» планируют выполнить вывозной рейс для граждан Кипра из Москвы 22 июня, российское посольство в этой стране прорабатывает возможность возвращения граждан РФ этим же рейсом в Москву. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву», — сообщили в посольстве.

Стоимость билета составит 350 евро для взрослых и 280 евро — для детей. По предварительной договоренности, «Кипрские авиалинии» будет засчитывать неиспользованные билеты компании S7.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют только рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

Читайте также: Коронавирус в России: движение по плато — трансляция