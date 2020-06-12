Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:54 — REGNUM В Ямальском районе День России встретили без массовых сборов, но с уличными концертами. Работники культуры создавали во дворах праздничное настроение и приготовили особенный подарок для жителей многонационального муниципалитета. Они исполнили песни «Моя Россия» и «Мы желаем счастья вам» на шести языках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель клубной системы Ямальского района Оксана Ласунова.

Работники культуры Ямалльского района исполняют песню «Мы желаем счастья вам» Скриншот записи концерта

Клип «Моя Россия», записанный дистанционным методом, получился красивый, трогательный и трепетный. Работники культуры района признаются в любви к Родине на языке ненцев и ханты, татарском, бурятском, калмыцком, украинском, русском языках. «Мы желаем счастья вам» — это запись с концерта до коронавирусных ограничений, и создаёт потрясающее чувство единения и общности людей разных народов.

«На Ямале живут люди разных национальностей с открытой, доброй душой. Говорят, холодно у нас. Но горячие сердца ямальцев растопят любой лёд. Мы живём на Ямале большой, дружной, многонациональной семьёй. И День России — это наш праздник, день жителей нашей замечательной страны», — отметила Оксана Ласунова.

Оксана Ласунова отметила, что клубная система Ямальского района перешла пока на дистанционный формат работы. Но коронавирусная инфекция выходит на Ямале на плато, и скоро воспитанники и их педагоги встретятся вновь.