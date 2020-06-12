Гонконг, Китай, , 19:43 — REGNUM Правоохранительные службы китайского Гонконга арестовали 35 манифестантов. Об этом 12 июня сообщается в заявлении полиции автономии в социальной сети Twitter.

Демонстранты вышли на улицы региона в годовщину начала первых акций протеста, посвященных неприятию закона об экстрадиции жителей Гонконга, обвиненных в правонарушениях, в континентальный Китай.

«Правоохранительные органы задержали 35 человек за нанесение ранений, незаконные собранияи участие в несанкционированных выступлениях, а также за незаконное ношение холодного оружия», — отмечается в заявлении.

Напомним, акции протеста в Гонконге начались в июне 2019 года. Манифестанты вышли на улицы региона, считая, что власти региона принимают законы, призванные лишить автономию самостоятельности.