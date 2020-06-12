Лондон, , 19:47 — REGNUM Заместитель главы Скотланд-Ярда Бас Джавид заявил, что полиция Лондона не потерпит насильственных действий во время мирных протестов и даст уверенный отпор любым беспорядкам. Об этом 12 июня говорится в заявлении замглавы британского учреждения полиции.

«С теми, кто приходит (на мирные акции ― Ред.) с намерением или вовлекается в насильственные действия, мы мириться не будем, это неприемлемо <…> Полиция даст уверенный отпор любым беспорядкам, мы не потерпим незаконных действий», ― заявил Джавид.

Кроме этого, он предупредил возможных участников протеста о том, что они могут быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства, так как на данный момент в Британии действует карантинный режим. Он предполагает запрет на собрания более шести человек и необходимость соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сотрудники полиции полностью готовы к новым уличным акциям протеста в Лондоне и будут задерживать наиболее агрессивных участников, занимающихся вандализмом.

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