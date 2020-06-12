Белград, , 19:28 — REGNUM В Сербии за последние сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 175 человек. Об этом сообщает 12 июня министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19, всего подтверждено уже 252 случая летального исхода после заражения коронавирусом.

«Общее число скончавшихся с начала пандемии — 252 человека», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня минздрав Великобритании сообщил, что в стране за последние 24 часа выявили 1541 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 292 950.

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