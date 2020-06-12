Скопье, , 19:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 12 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1045 человек было выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. При этом лишь 12 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране был выявлен 3701 случай заражения, 171 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, двое из них — за последние сутки. 1694 пациента уже излечились.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, президент Стево Пендаровски не пошел на очередное продление режима ЧП. Бывший премьер-министр и глава партии власти Зоран Заев продолжает настаивать на необходимости проведения выборов в ближайшее время.

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