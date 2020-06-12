Рим, , 19:04 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 12 июня, в Италии умерли 34 223 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 56 (днём ранее — на 53), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 173 085 человек, за день этот показатель увеличился на 1747 (днем ранее — на 1399).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 163 (днем ранее — на 379). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 236 305. В настоящее время заражены 28 997 человек — на 1640 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.