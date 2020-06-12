Абакан, , 18:53 — REGNUM День России в Хакасии начался с торжественной церемонии поднятия флага на флагштоке Мемориального комплекса на горе Самохвал.

«Флаги России и Хакасии подняли мастер спорта международного класса Наталья Малышева и врач Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Дмитрий Ходченко», — отметили в правительстве республики .

«Россия подарила миру множество выдающихся учёных, писателей, спортсменов и деятелей искусства, на которых равнялся и продолжает равняться весь мир, — сказал Коновалов, поздравляя жителей Хакасии. — Наш многонациональный народ внёс решающий вклад в победу над фашистами и первым отправил человека в космос. Сегодня нам, действительно, есть чем гордиться: наша история богата и многообразна. И в этот день я хотел бы пожелать всем вам мира, пожелать дружбы между народами, солидарности, веры в собственные силы, и, конечно же, все мы должны любить и беречь нашу Родину».

В мероприятии участвовали глава региона Валентин Коновалов, председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев и представители народов, проживающих в республике.