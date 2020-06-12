Москва, , 18:47 — REGNUM Гражданам России необходимо быть готовыми к изменению своих планов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в месте предполагаемого отдыха. Об этом 12 июня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.

«Мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит. Нужно быть готовым», ― подчеркнул глава ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.

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