Рим, , 18:42 — REGNUM Граждане Италии будут получать «универсальное пособие» на детей с седьмого месяца беременности матери и до наступления совершеннолетия (18-летия) ребенка, таковы нормы нового Семейного кодекса, утвержденного правительством страны в пятницу, 12 июня.

Пособие на «особенных детей» будет выплачиваться пожизненно. Оно должно быть на 20% больше стандартного размера пособия (который должен устанавливаться отдельными законами).

Пособие на второго и каждого следующего ребенка также должно быть на 20% больше пособия на первенца.