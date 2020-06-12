Новосибирск, , 18:41 — REGNUM Многие новосибирцы сегодня, 12 мая, в День России присоединились к акции «Окна России, украсив свои окна флагами страны, рисунками и поздравлениями.

Участники фотографировали окна и выкладывали в социальных сетях с хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию и #МояРоссии.

Так, своими «окнами России» поделились волонтеры Новосибирского государственного аграрного университета.

«Волонтеры Новосибирского ГАУ не оставили без внимания ещё одну всероссийскую акцию #ОкнаРоссии, — говорится в описании к фотографиям. — Цель акции — проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Особое внимание при проведении акции уделяется оформлению окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи». К акции присоединились также библиотеки Дзержинского района Новосибирска, участники шоу-театра «Сюрприз», молодёжный Центр им. А. П. Чехова, новосибирские школы и многие горожане.