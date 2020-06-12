Салехард, , 18:38 — REGNUM В Салехарде активистки регионального отделения Союза женщин России украшают окна квартир рисунками о России, артисты центра культуры и спорта «Геолог» проехали по улицам столицы Ямала, чтобы поздравить жителей города с праздником, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Окна Салехарда украшены российскими флагами Пресс-служба горадминистрации Салехарда

День России празднуется в Салехарде с соблюдением мер предосторожности и с размахом. Песни, посвящённые нашей Родине, пироги, раздача лент триколора.

Песни в масках Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Коронавирус флешмобу не помеха Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Мы каждый год участвуем в празднике, но в этом году получилось так, что он будет проходить дистанционно. Мы решили создать праздничное настроение и украсить вместе с соседями свои окна», — сообщила руководитель общественного движения «Мы рядом» Мария Славина.

Днём 12 июня Центра культуры и спорта «Геолог» состоялся праздничный флешмоб: работники сферы культуры и волонтёры вынесли 15-метровый флаг России и спели государственный гимн. Художники окружного Дома ремёсел на площади у Центра национальных культур нанесли карту России с метками крупных городов.